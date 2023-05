Man overleden na val van het dak in Beursgebouw in Eindhoven

Op de tat­too-beurs in Eindhoven is geen lichaams­deel taboe: Op je gehemelte? Ja hoor, ga maar liggen!

EINDHOVEN - Het Klokgebouw in Eindhoven is dit weekend dé ontmoetingsplek voor liefhebbers én beoefenaars van tattoo-kunst. Wie niet beter weet, waant zich in een veldhospitaal. ,,Je voegt weer een stukje identiteit toe.”