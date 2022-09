Man probeert Eindhovenaar (57) te beroven en schiet met vuurwapen

Sinter­klaas kan dit jaar nog terecht in Steentjes­kerk Eindhoven; voor volgend jaar zoekt organisa­tor een nieuw onderkomen

EINDHOVEN - Het Sinterklaashuis kan ook dit jaar terecht in de Steentjeskerk in Eindhoven. Ondanks het feit dat de gemeente de zeggenschap over het pand kwijt is aan Kolen BV, na een uitspraak van de rechter.

19 september