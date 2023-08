Man raakt gewond aan arm bij steekpartij in Eindhoven, verdachte in omgeving aangehouden

El Ghazi denkt aan vertrek bij PSV: Besiktas toonde eerder al belangstel­ling

PSV-aanvaller Anwar El Ghazi staat in de belangstelling van meerdere clubs en denkt aan een vertrek bij zijn huidige team. De Eindhovense club is onder voorwaarden bereid om mee te werken. El Ghazi staat namelijk nog voor een kleine 2 miljoen in de boeken bij de club en daarom moet er bij een vertrek nog een behoorlijke transfersom op tafel komen.