Man rijdt zonder rijbewijs op gestolen scooter en komt in botsing met politie in Eindhoven

Brand in afzuigin­stal­la­tie van bedrijf op Eindhovens industrie­ter­rein

EINDHOVEN - In het afzuigsysteem van een bedrijf aan de Hurksestraat in Eindhoven is woensdag aan het eind van de ochtend brand ontstaan. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Het bedrijf is gevestigd op een industrieterrein.

13 april