Man stapt op A2 bij Waalre uit touringcar en wordt geschept door auto: overlijdt aan verwondingen

Arrestatie­team valt gebouw op Strijp S binnen, twee personen geblind­doekt afgevoerd

20:59 EINDHOVEN - Het arrestatieteam is zaterdagavond rond 20.15 uur een gebouw op Strijp S in Eindhoven binnen gevallen. Er zou een persoon met een vuurwapen zijn gezien. Twee personen werden korte tijd later geblinddoekt afgevoerd.