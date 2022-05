Man steekt sigaretje op in cel en laat brandalarm afgaan: ‘Mevrouw, mag ik er zometeen nog eentje roken?’

Circus in de zorg: Capriolen met stoelen, balanceren­de poezen en rondvlie­gen­de borden

EINDHOVEN - Drie voorstellingen gaf het ‘Circus in de Zorg’ zaterdag in de Achtse Barrier in Eindhoven. Clowns, acrobaten en de honden en poezen vermaken buurtbewoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om een dagje uit te gaan.

8 mei