Man stuurt Eindhovense vrouw honderden kaarten en duizenden mails. Per dag...

Nomi en Rob hadden een bizar jaar: verhuizen, een drieling, maar ook groot verdriet

15 januari EINDHOVEN - 2020 was een bizar jaar. Maar voor Nomi Harmsen (30) en haar vriend Rob de Bonth (36) geldt dat in het kwadraat. Het stel, amper bekomen van de geboorte van hun zoontje Wolf, bleek in mei zowaar in verwachting van een drieling.