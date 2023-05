Man valt persfotograaf aan na ongeval met brommer in Valkenswaard

Nieuwe locatie voor Ibizafesti­val in Helmond: ‘Het lijkt wel een minivakan­tie’

HELMOND - Groter, leuker en gezelliger: de Ibizamarkt en het Ibizafestival zijn voor het eerst gehouden in het Burgemeester Geukers-park in plaats van bij de Cacaofabriek in Helmond. Een goede switch, zo vonden de meeste bezoekers.