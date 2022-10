Man voor eigen woning neergeschoten in Eindhoven; ‘Een stuk of vijf harde knallen, zeer snel na elkaar’

Explosie in shishaloun­ge in Eindhoven, een jaar na beschie­ting

EINDHOVEN - In Shishalounge Number One aan de Tongelresestraat in Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.50 uur een explosie geweest. Hierbij raakte niemand gewond. Vorig jaar december werd dit pand al beschoten en vond de politie ook een explosief.

7:45