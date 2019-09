Manager Klokgebouw Eindhoven blikt terug op flopfeest uit 2011, frauderend duo uit Oss in Opgelicht?!

Het duo organiseert inmiddels jarenlang festivals en feesten, mits deze doorgang vinden. Dinsdag besteedde AvroTros-programma Opgelicht?! aandacht aan het frauderende tweetal, waar ook Jan Buys, programmamanager van het Klokgebouw, in 2011 mee van doen had.

,,Ze wilden hier een nieuwjaarsfeest geven. Ze waren bekend bij ons, ze hadden hier eerder het feest Nope is Dope georganiseerd”, vertelt Buys. Voordat hij het gesprek met Ravuth en Aymira Ty aanging, sprak hij met de voormalig verhuurder van het Klokgebouw, die ervaring met hen had via Nope is Dope. ,,Een topfeest, uitverkocht, hartstikke leuk, maar praktisch was het een bende", kreeg Buys te horen. Toch ging hij met ze in zee.