'Marathonloper lag 1,5 uur zwaar geblesseerd langs parcours'

VIDEOEINDHOVEN - Een haas die de toplopers van de Eindhovense marathon zondagmiddag naar een snelle tijd moest leiden, heeft anderhalf uur met veel pijn langs het parcours op hulp moeten wachten. Dat vertelt toeschouwster Liesbeth van de Ven uit Best. Ze was zo verbouwereerd en boos door het voorval dat ze besloot het ED in te seinen.

Net voor twaalf uur kwam de kopgroep voorbij over de Oirschotsedijk waar Van de Ven en haar man toekeken. ,,Een Keniaan liep alleen daar net achter. Pats, ineens stond hij stil. Z'n been wilde niet meer. Hij stond met z'n armen te zwaaien en sprak geen Engels. Niemand begreep 'm, maar iedereen zag dat hij veel pijn had. Hij moet iets hebben gescheurd."

Na anderhalf uur in busje geschoven

Een ziekenauto bleef honderd meter verderop op z'n post staan. En een busje van het Rode Kruis nam hem niet mee. Er kwamen volgens Van de Ven wat vrijwilligers bij, maar iemand zei dat ze niks konden doen 'want het is een ingehuurde loper'. Na anderhalf uur langs de weg te hebben geleden, werd de man eindelijk in een busje geschoven, vertelt de Bestse. ,,Vreselijk was het. Hij had nog geen spuit of niks gehad. Hij kermde van de pijn."

Marathondirecteur Edgar de Veer liet zondagavond weten niets van het voorval te hebben gehoord. ,,Het is niet zo dat bepaalde atleten niet behandeld mogen worden." Voor hazen en andere toplopers is er wel een apart busje, misschien dat daar op werd gewacht, oppert hij. ,,Maar ik heb geen klachten gehoord."