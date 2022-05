Marcel van Loon krijgt geen bijval voor steunfonds long covid: ‘De regering stopt corona weg’

Gezond­heids­raad: meer aandacht nodig voor long covid en mentale klachten door pandemie

De Gezondheidsraad maakt zich zorgen over de toename van mentale klachten door de coronapandemie. Ook is meer onderzoek nodig naar de zorg voor longcovidpatiënten, zo stelt de raad vandaag in adviezen aan het kabinet.

14 februari