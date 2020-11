Marechaussee door auto meegesleurd bij Eindhoven Airport, bestuurder uit gemeente Heusden vlucht

Ook Augustij­nen­dag in DomusDela Eindhoven gaat online

11 november EINDHOVEN - De Augustijnendag in DomusDela in Eindhoven heeft dit jaar een actuele invulling van een eeuwenoud thema. ‘Hoe verhouden we ons tot onheil van buiten’, luidt het onderwerp op vrijdag 13 november. Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers gaat in op de zondebok als verklaring voor alle ellende, bijvoorbeeld in complottheorieën.