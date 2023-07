Martelzaak Eindhovense vingerknipper uitgesteld; advocaten lopen weg

Deutsche Bahn wil in 2050 met hogesnel­heids­trei­nen van Breda, Tilburg en Eindhoven naar Duitsland rijden

Vanuit Breda, Tilburg en Eindhoven moeten in 2050 hogesnelheidstreinen naar Duitsland rijden. Althans, dit is wat Deutsche Bahn (DB) voorstelt in een toekomstvisie waarin Nederland er vier nieuwe hogesnelheidslijnen bijkrijgt.