Martin Voorbij ‘bevroeg de wereld, en kunstenaars gaven antwoord’: nog één keer het verzameld werk in Eindhoven

Met Eindhoven­se Anne mee op de vuilniswa­gen: de trots én schaamte van een ‘oneervol’ beroep

EINDHOVEN - Anne van der Steen (30) uit Eindhoven is actrice en theatermaker. Maar was in coronatijd vuilnisman. Noodgedwongen. Het resulteerde in de tintelfrisse documentaire Anne en de vuilnismannen. Ondertussen heeft ze ook nog een andere première.

21 oktober