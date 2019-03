Massale vechtpartij bij groot r&b-feest van Tilburgse club in Eindhoven: ‘Er ging van alles de lucht in’

VIDEO Gluten­vrije markt in Veldhoven: een rijstwafel met kaas, dan zat je altijd goed

9 maart VELDHOVEN - Langzaam schuifelen ze deze zaterdag in een lange rijen langs de stands in evenementencomplex De Heiberg in Veldhoven. Op de glutenvrije markt kunnen coeliakie-patiënten voor één keer boodschappen doen zonder zorgen.