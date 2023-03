Maud (18) draait met maatje Erin (26) mee op stembureau: ‘Zo doen we allemaal mee aan de democratie’

Ook Waalre heeft binnenkort haar eigen padelbanen

WAALRE - De opmars van padel is niet te stuiten. De interesse in de racketsport is zo groot dat de vraag naar banen -en extra banen- almaar toeneemt. LTV Eeckenrode in Aalst heeft, naast acht winterharde Smashcourtbanen, nu ook twee padelbanen. Zaterdag is de feestelijke opening.