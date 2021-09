Max Verstappen en Lewis Hamilton in handen van Eindhovense race-arts tijdens F1 in Zandvoort

Chinees paviljoen lijkt wel op Chinese muur; cadeau van Nanjing aan Eindhoven gaat in november open

30 augustus EINDHOVEN - De grap is snel gemaakt: het lijkt wel of ze de Chinese muur hebben nagebouwd op Strijp-S in Eindhoven. De brute buitenmuren zonder ramen van het nieuwe Chinese paviljoen aan de Torenallee doen wel heel sober en strak aan. Misschien omdat we een meer frivool, traditioneel goud met rood Chinees gebouw hadden verwacht.