Medewerker Friesland Campina in Nuenen krijgt schoonmaakmiddel op zich, traumaheli rukt uit

De medewerker had een schoonmaakmiddel op zich gekregen, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Het is niet bekend hoe dit kon gebeuren.

Schoonmaakmiddel niet bijtend

Uiteindelijk werd duidelijk dat het schoonmaakmiddel niet bijtend was, maar een zeer hoge temperatuur had. Daardoor had de medewerker brandwonden opgelopen. Hij is naar buiten gebracht en behandeld in een ambulance. Daarin is hij naar het ziekenhuis gebracht.