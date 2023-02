Medewerker tabakszaak bedreigd met wapen bij tweede overval in jaar: ‘Het is weer zover’

Een betrokken pianodo­cent én dirigent als een gezins­hoofd

EINDHOVEN - Hij zag zichzelf graag als ‘gezinshoofd’ van de Eindhovense koorvereniging De Toonkunst, vertelde Ed Verschuren in een interview voor deze krant in 2015 naar aanleiding van een onderscheiding tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zaterdag overleed hij aan de gevolgen van longkanker.