Mee op pad in Oost-Brabant met politieteam dat letterlijk boeven vangt: binnen 10 seconden criminelen geboeid

In eerste instantie kijkt de krantenbezorger maar heel kort opzij. Terwijl hij zijn weg door de Valkenswaardse wijk vervolgt, kijkt hij nog een keer. En nog een keer. Het is vier minuten voor zes in de ochtend en de jongen is zojuist voorbij een colonne auto’s gefietst. De wagens zijn zelf niet zo opvallend, de inzittenden des te meer: mannen in uniform en met helmen met doorzichtige schermen. „Het zou niet voor het eerst zijn dat een krantenbezorger met de politie belt nadat hij ons heeft gezien”, grinnikt Dave.