Meer dan foto’s maken; (eindelijk) jubileumexpo voor Eindhovense FotoSchouw

,,Ons jubileum én de daaraan gekoppelde jaarlijkse expositie zouden eigenlijk al in 2020 plaatsvinden maar moesten vanwege corona twee jaar doorgeschoven worden”, vertelt voorzitter Gerard Wijnen. ,,Maar dit weekend is het dan toch zover.”

Meerdere onderdelen

In de voorbereiding van de tentoonstelling is besloten om vrijwel niets te veranderen aan de inhoud die voor 2020 stond gepland. ,,Niet alleen een praktische beslissing, maar ook omdat iedereen in onze vereniging zo veel energie en tijd hadden gestoken in die jubileumexpositie.’’

De bij het jubileum opgezette expositie bestaat uit meerdere onderdelen. Expositievoorzitter én erelid Henk van Dam: ,,Er zijn enkele tientallen foto’s te zien die als thema ‘40’ hebben, daarnaast nog een honderdtal foto’s van allerlei onderwerpen en twee series met audiovisuele presentaties.”

Philips

PVGE De FotoSchouw werd in 1980 opgericht. ,,PVGE staat voor Philips Vereniging Gepensioneerden Eindhoven”, kijkt Van Dam terug. ,,De PVGE was een overkoepelend orgaan van allerlei verenigingen van Eindhovense Philips-gepensioneerden. Met activiteiten als allerlei sporten, biljart maar geen foto-afdeling. Die is toen door Leen van de Windt en John Christiaansen opgericht. Omdat al die verenigingen van de PVGE als thuisbasis De Schouw (de vroegere Philipsschool aan de De Jonghlaan. red.) hadden, werd gekozen voor de naam De FotoSchouw.’’

Quote Op onze bijeenkom­sten bespreken we elkaars foto’s en geven daarbij positieve feedback Gerard Wijnen

Op dit moment heeft De FotoSchouw dertig leden. ,,Zeventien mannen en dertien vrouwen”, aldus Gerard Wijnen. ,,Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ze hoeven geen Philipsachtergrond te hebben of per se uit Eindhoven te komen. Elke dinsdagochtend komen we samen in wijkcentrum ’t Slot aan het Kastelenplein in Gestel of maken we een fotowandeling. Op onze bijeenkomsten bespreken we elkaars foto’s en geven daarbij positieve feedback. Ook technische vragen over camera’s en accessoires komen aan bod.’’

Sociaal

De FotoSchouw is meer dan foto’s maken en bespreken. Henk van Dam: ,,Ook het sociale aspect neemt bij ons een belangrijke plaats in. Samen op plezierige wijze met onze hobby bezig zijn en ook andere leuke dingen doen. Dat is De FotoSchouw ook.’’

Jubileumexpositie De Fotoschouw, zaterdag 15 oktober van 12.00 tot 17.00 uur en zondag 16 oktober van 12.00 tot 16.00 uur. Wijkgebouw Genderdal, Boccherinilaan 6 in Eindhoven.

Meer info over PVGE De Fotoschouw op fotoschouw.nl.