Meer depressieve klachten door corona

Update + Video Cliënt (81) van De Grote Beek in Eindhoven dood gevonden, medebewo­ner aangehou­den

3 augustus EINDHOVEN - Een 81-jarige cliënt van GGzE De Grote Beek in Eindhoven is maandagochtend onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. Een 55-jarige mede-cliënt is als verdachte aangehouden, meldt de politie. Zowel het slachtoffer als de verdachte is een man.