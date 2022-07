Meer e-bikes voor ASML-personeel bij station Eindhoven; oude fietsenstalling weer open

Geen vuurwerk meer in Eindhoven: vanaf volgend jaar verbod, deze jaarwisse­ling al vuurwerk­vrije zones

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven wil vanaf de jaarwisseling 2023/2024 een vuurwerkverbod in de stad invoeren. Het stadbestuur wacht dus niet langer op landelijke stappen richting een verbod. Komende jaarwisseling komen op plekken in de stad waar van oudsher veel overlast is al vuurwerkvrije zones.

