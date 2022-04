Meer kwaliteit én variatie bij Art Eindhoven

Eindhoven De eerste jaren had Art Eindhoven nauwelijks een drempel. Iedereen die zijn artistieke uiting wilde tonen, was welkom. ,,Maar de laatste edities is het zo druk geworden, dat we moesten gaan selecteren”, vertelt Els van Lent. ,,Dus hebben we nu een ballotagecommissie. Die let natuurlijk op kwaliteit, maar zeker ook op variatie. Daarom zijn we dit jaar blij met iemand als Dorethé de Jong, die laat zien wat ze met mode kan doen.”

Volledig scherm Kunstbeurs Art Eindhoven op Strijp-S in het Klokgebouw. © Juan Vrijdag / DCI Media

De Jong heeft bij de tweedaagse kunstbeurs in het Klokgebouw met nummer 48 een van de kleinere stands. Ze toont een zijden kraag zoals we die kennen van de schilderijen met portretten van de gegoede burgerij uit de Gouden Eeuw, die naar onderen uitloopt in een wijd gedrapeerde mosgroene stof. Aan de andere kant zien we een donkergroene stof met lichtgroene randen die lijkt samengepropt in een glazen kubus. Doorgaans maakt ze in haar atelier in Aarle-Rixtel kostuums voor opera, toneel en musical in opdracht, maar de drang om zich in vrij werk uit te leven werd steeds sterker.

Volledig scherm Kunstbeurs Art Eindhoven op Strijp-S in het Klokgebouw. © Juan Vrijdag / DCI Media

Mieke van Grinsven groeide op in Uden en haalde op haar achttiende haar groot rijbewijs. Als touringcarchauffeur maakte ze kennis met India, Nepal en Marokko. Later maakte het onrustige reisvirus plaats voor het verlangen in het buitenland te gaan wonen. Via diverse Afrikaanse landen streek ze met haar man neer in Tanzania, waar ze 28 jaar geleden neerstreken. Van Grinsven bekwaamde zich in leerlooierij en beeldhouwen. Nu toont ze abstract werk, zoals drie stenen tranen in een gevlochten net van leren draden. ,,Ik zie het als een vangnet voor verdriet. Toen ik het maakte, stond corona op het punt van uitbreken, maar dat wist ik nog niet. Hoewel…?” Voor 6750 euro is het te koop.

Ruud Mittendorff bezoekt de kunstbeurs met zijn vrouw, maar die is hij halverwege even kwijtgeraakt. ,,Ja, misschien willen we wel een beeldje kopen. We hebben een frêle danseres gezien, gezien, ik meen van Yolanda den Hoed. Maar ik sta vooral te kijken van de moed van kunstenaars die steeds weer opnieuw iets weten te bedenken om te maken.”

Volledig scherm Kunstbeurs Art Eindhoven op Strijp-S in het Klokgebouw. © Juan Vrijdag / DCI Media

Harry de Beer werkte als architect in Eindhoven, totdat hij in 1998 met zijn vrouw hun monumentale huis aan de Stratumsedijk inruilde voor een chambre d’hôtes in de Franse Auvergne, plus twee vakantiehuizen en een kleine camping. ,,Dat hebben we elf jaar met plezier gedaan, maar toen was het genoeg. Vijf jaar later wilden we terug naar Nederland, hier willen we oud worden.” Uiteindelijk vonden ze een betaalbare stek in Hooge Mierde. Daar leeft De Beer zich uit met schilderen. ,,Ik ben geïnspireerd door de oude Kempische klinkerwegen met bomen aan weerskanten. Het gaat mij alleen om de stam, dat is de essentie van de boom.” Op de beurs toont hij een paar schilderijen, waarbij hij zich tot die essentie heeft beperkt.. ,,En een paar landschappen, deze nog herkenbaar, een andere meer abstract.” Het schilderen heeft wellicht geholpen, in ieder geval heeft De Beer na zestien jaar weer zijn draai gevonden in Brabant.