Meer stageplekken in de operatiekamer door samenwerking Catharina Ziekenhuis en Equipe

EINDHOVEN - In de strijd tegen personeelstekorten in de operatiekamers gaan het Catharina Ziekenhuis en Equipe (Velthuis kliniek) vanaf dit schooljaar samen anesthesiemedewerkers opleiden. Ze kunnen nu allemaal een baan krijgen in het ziekenhuis.

Al in 2020 startte het Eindhovense ziekenhuis met het opleiden van meer medewerkers voor de operatiekamer (ok): niet tien maar zestien studenten werden voortaan toegelaten.

In deze tijd van veel uitval en ziekteverzuim levert dat in elk geval een grotere poule van ok-medewerkers op, zo was de gedachte. Probleem is echter dat het ziekenhuis niet voldoende werk- en stageplaatsen kan bieden. Met de aansluiting van Equipe Eindhoven, waar ook de Velthuis Kliniek onder valt, worden juist wel die stage- en werkplekken geboden. Naast plastische chirurgie wordt daar onder andere ook hand- en polschirurgie gedaan.

Bewaken van vitale lichaamsfuncties

Een anesthesiemedewerker assisteert de anesthesist en heeft daarbij een belangrijke rol in de operatiekamer: hij of zij is niet alleen medeverantwoordelijk voor de narcose, maar bewaakt ook de vitale lichaamsfuncties van de patiënt.

De medewerker in spe hoeft niet per se al verpleegkundige te zijn, ook studenten met een afgeronde mbo- of hbo-opleiding kunnen zich melden. Ook kunnen schoolverlaters de opleiding bij Fontys hbo verpleegkunde volgen.

Volop aanmeldingen

Quote Het is te verwachten dat ook andere ziekenhui­zen zo’n samenwer­king aangaan Kim Tulkens, Catharina Ziekenhuis Aan aanmeldingen is geen gebrek, zo blijkt. ,,Maar het ziekenhuis heeft veel meer hoogcomplexe zorg (bij ingewikkelde operaties zoals hartoperaties of ingewikkelde kankeroperaties, red.), terwijl er juist meer werkplekken met laagcomplexe zorg nodig zijn voor de anesthesiestudenten”, legt adviseur opleiding en ontwikkeling Kim Tulkens van het Catharina Ziekenhuis uit.

Het Catharina Ziekenhuis behoudt de regie van de opleiding. Bij Equipe Zorgbedrijven worden nu mensen opgeleid om de anesthesiemedewerkers in opleiding goed te kunnen begeleiden. Er wordt niets veranderd aan de hoge standaard van het ziekenhuis, stelt Equipe.

Baangarantie bij Catharina

Waar de nieuwe aanwas van medewerkers na hun opleiding naartoe gaan ligt niet vast, maar in het Catharina is een baan gegarandeerd, zegt een woordvoerder. ,,De complete laatste lichting is bij ons aan het werk.”

Bij het idee om samen te werken met een zelfstandig behandelcentrum is het FZO (Fonds Ziekenhuisopleidingen) betrokken geweest, aldus Tulkens. ,,Het is in dit ziekenhuis nu in een stroomversnelling geraakt, maar het is te verwachten dat ook andere ziekenhuizen zo’n samenwerking aangaan.” Het Catharina is na het Erasmus MC en het Ikazia in Rotterdam het derde ziekenhuis in het land dat op deze manier gaat samenwerken met een zelfstandig behandelcentrum.

Bij- en nascholing

Tulkens: ,,Vijf ziekenhuizen in de regio werken al op heel veel fronten samen in het programma BEN OK, waarbij ze kennis uitwisselen.” BEN OK biedt een bij- en nascholing van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Hierbij zijn het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC, Anna, het Elkerliek en ETZ (Tilburg) betrokken.