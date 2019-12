Meerdere auto's betrokken bij ongeluk op A58 bij Oirschot

Eindhoven­se verkeers­wet­hou­der List: ‘Meer mensen moeten uit de auto’

2 december EINDHOVEN - Het autoverkeer staat steeds vaker vast, in en rond Eindhoven. Het wachten is nog steeds op plannen die de zaak vlot trekken. Verkeerswethouder Monique List denkt dat ze op de goede weg is.