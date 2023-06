‘Meester Leonie’ van der Grinten ruimt misverstanden uit de weg; ‘Nederlandse rechters zijn helemáál niet soft’

PSV kent nu alle zes potentiële Champions Lea­gue-tegenstan­ders bij de eerste schifting in augustus

Na de laatste speelronde in België en Oekraïne is duidelijk welke zes ploegen PSV op 24 juli kan loten in de derde voorrondes van de Champions League. Het zijn Racing Genk (België), Panathinaikos (Griekenland), Servette Genève (Zwitserland), FK Dnipro (Oekraïne), Sturm Graz (Oostenrijk) en TSC Bačka Topola (Servië).