Meetfiets gaat Eindhovense wijk ’t Ven helpen aan schonere lucht

Landelijk debuut

Dat de fiets in ’t Ven zijn landelijke debuut maakt is niet zo vreemd, vindt Gerard van Bakel van het Wijkoverleg. Hij wijst in de richting van de Hastelweg: ,,We zitten hier langs de ‘dirty mile’ zoals wij het noemen: anderhalve kilometer zwaar vervuilende industrie. We zijn al vanaf september in gesprek met de gemeente om daar iets aan te doen. Daarvoor zijn concrete gegevens nodig.” De fiets gaat daarbij helpen. Elk kwartier wordt er een opname gemaakt. Vrijwilligers gaan er al fietsend mee door de wijk en zullen op cruciale punten ook een kwartier pauze nemen. De fiets is ontwikkeld door Nazca en Centric en werd vorig jaar gedemonstreerd op een bijeenkomst over schone lucht waarbij ook het Wijkoverleg aanwezig was. ,,Die willen wij hebben!”, had Van Bakel toen geroepen.