Mega Piraten Festijn met Snollebollekes en John de Bever uitverkocht

video Messi in Eindhoven: ‘Zo'n kans krijg je maar één keer in je leven’

9:41 EINDHOVEN - Lionel Messi, de beroemdste voetballer ter wereld, is in Eindhoven. Dat zorgde voor lange rijen bij zijn hotel. Koen van Kemenade (24) staat te balen op het parkeerterrein van het Pullman hotel in Eindhoven. De bus met Barcelona-spelers is in geen velden of wegen te bekennen. Waar zou Messi toch zijn? Van Kemenade stapt weer op zijn fiets. De zoektocht naar de bekendste voetballer ter wereld gaat verder.