Megaclaim als donkere wolk boven DAF; schikking lijkt kwestie van tijd

Update Man die nog 771 dagen gevangenis­straf open had staan voor gewapende overval uit auto gehaald in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man opgepakt die nog een gevangenisstraf open had staan van 771 dagen. Tegen de verdachte was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Agenten herkenden zijn auto op het Marconiplein in Eindhoven.

10 augustus