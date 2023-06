Mei was voor Eindhoven Airport nog net iets drukker dan verwacht

indebuurt.nl Foto's! Het is Pride Maand in Eindhoven en zo zag de opening eruit

Eindhoven is gehuld in regenboogkleuren voor de allereerste Pride Maand in onze stad. Op vrijdag 2 juni was de opening van de feestelijke maand vol activiteiten. Onze fotograaf Bea Straver was erbij en maakte deze foto’s.