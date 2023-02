Mening | I ChatGPT een vloek of een zegen voor het onderwijs? Geen paniek: het onderwijs staat nooit stil

In de media woedt momenteel een heftig debat over de rol en functie van Artificiële Intelligentie (AI) in het onderwijs. En dan met name het automatisch kunnen genereren van (behoorlijk goede) teksten met ChatGPT of Bing. Zoals altijd bij een controverse, zijn er voor- en tegenstanders. Voor sommige leraren is het een grote bedreiging voor hun onderwijs, volgens andere een mooie kans om het onderwijs te vernieuwen.

Ik reken mijzelf tot de gematigde voorstanders. De technologie is er nu eenmaal en er zijn vast wel toepassingen te bedenken voor een zinvolle inzet van ChatGPT. Zoals het voorbereiden van een debat. Als je leerdoel is om leerlingen beter te leren spreken in het openbaar, waarom moeten ze dan uren deskresearch doen (dus zonder met anderen te communiceren achter een computer zitten) om argumenten te onderbouwen?

Rekenmachine

De opkomst van AI is als de komst van de rekenmachine. Voor sommige wiskundeleraren was dit een vloek (‘ze leren niet meer hoofdrekenen’) en voor anderen een zegen (‘geeft leerlingen meer tijd om aan andere dingen te besteden’). Of de mobiele telefoon: ‘het leidt alleen maar af’ tot ‘het is een tool die je kunt gebruiken in de les’. Voor sommige taalleraren zal ChatGPT een vloek zijn (‘ze leren hun gedachten niet meer zelf ordenen’), voor anderen een zegen (‘het geeft leerlingen meer tijd om aan andere dingen te besteden’).

Ik verwacht dan ook dat de stortvloed aan onderwijsonderzoek over de impact van AI op de taalverwerving van leerlingen de komende jaren een dubbel beeld gaat opleveren: het versterkt dit, maar gaat ten koste van dat. Net zoals de overstap van de ganzenveer naar de vulpen heeft geleid tot het verlies van het vermogen om zelf een veer tot pen te snijden, maar de schrijfsnelheid van de gemiddelde leerling drastisch verhoogde. AI gaat net als alle technologie vast wel ten koste van iets, maar we leren de voordelen te gebruiken.

Paniekvoetbal

Ik zie op dit moment rond ChatGPT3 en Bing vooral paniekvoetbal met verschillende bewegingen. De eerste scholen zijn al in overleg met de medezeggenschapsraad (MR) voor de aanpassingen van het examenreglement (‘teksten laten schrijven met een chatbot is ook fraude’). Maar er zijn ook scholen die een werkgroep hebben ingericht over hoe we gebruik kunnen maken van de verworvenheden van deze nieuwe technologie. Voor- en tegenstanders dus. Net als bij elke innovatie.

En ook nu weer gaan er stemmen op die beweren dat dit het definitieve einde is van het onderwijssysteem zoals wij dat kennen. Deze stemmen komen meestal van buiten het onderwijs. In het geval van ChatGPT gaat dit bij sommigen zo ver dat het lijkt alsof Skynet, een fictief zelfdenkend computernetwerk, uit de Terminator-filmserie is ontwaakt. Ook deze keer gaat de soep volgens mij niet zo heet gegeten worden. Ook deze AI heeft nog geen bewustzijn en is nog gewoon een tool, net als Wikipedia, het mobieltje en de rekenmachine. En net als deze andere tools dat niet gedaan hebben, gaat ChatGPT en AI ook geen fundamentele verandering brengen van ‘school’.

Daarmee is nog niet gezegd dat het onderwijs niet zal veranderen. Ons onderwijs is nu anders dan het onderwijs van vroeger. En sommige van die veranderingen komen door de techniek (technische innovaties) en sommige niet (sociale innovaties). Dat we nu powerpoints leren maken, komt door de techniek. Dat we nu jongens en meisjes in één klas hebben zitten, was ook ooit een grote innovatie, maar had weinig met technologie van doen. Ons onderwijs zal zich blijven aanpassen. Ook aan AI.

Privacy-risico’s

Het echte belangrijkste nadeel van AI vormen in mijn optiek de grote privacy-risico’s. En daar zal onze samenleving - en de school als afgeleide daarvan - mee moeten leren omgaan. Als een computeralgoritme iets berekent of voorspelt, legt die computer dat namelijk vast op verschillende plekken en kan die data makkelijk gekopieerd en gedeeld of zelfs gestolen worden. Dit veranderende privacy-aspect is de grootste uitdaging. Ga maar na wat al veranderd is. Toen ik als docent begon, schreef ik de cijfers op het proefwerk en nam ik dat over achter in zo’n blauwe lerarenagenda. Het proefwerk kreeg de leerling en alleen ik kon de lijst met cijfers zien. Aan het eind gaf ik dan het gemiddelde door voor het rapport. Er was ook nergens een verdwaalde back-up van die data. Nu zet je de cijfers in Magister. Je ouders zien meteen dat jij een 3 had voor wiskunde vandaag. En andere docenten ook. En de systeembeheerder. En de afdelingsleider. En de directeur. En het staat in de cloud bij Magister en als die gehackt wordt ... wie weet wie nog meer het allemaal kan zien.

Als je die lijn doortrekt, is het niet vreemd om de huidige big data en AI-technologie te betitelen als het begin van het einde aan onze privacy. En we weten nog niet precies waar het einde ligt.

Hans Burgmans is als onderwijsadviseur verbonden aan KPC Groep, het Katholiek Pedagogisch Centrum.

Ps, mocht u twijfelen: ik heb dit artikel echt zelf geschreven. Mijn anti-chatGPT-detectie geeft aan: ‘100 procent menselijk’.