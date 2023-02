Mening | Jeugdzorg moet investeren in universitair personeel; verkeerde beoordelingen bij Uit Huis Plaatsing

INGEZONDEN OPINIENUENEN - Jeugdzorg in de huidige vorm is ten dode opgeschreven omdat het systeem werkt met onvoldoende gekwalificeerd personeel en dien ten gevolge verkeerde beoordelingen.

Rechters gaan beter luisteren naar ouders die te maken krijgen met een uithuisplaatsing van hun kind. Uit een rapport blijkt dat de rechtspraak dat onvoldoende heeft gedaan (ED 3-2). Daaruit concludeer ik dat de Raad voor de kinderbescherming en onder andere Veilig Thuis onvoldoende onderzoek doen naar de waarheid zoals is vastgelegd in de jeugdwet.

Uit verscheidene onderzoeken komt telkens het zelfde beeld naar voren van een organisatie die niet goed functioneert en niet aan waarheidsvinding doet conform artikel 3.3 van de jeugdwet. Een onderdeel van de Jeugdzorg is Veilig Thuis (VT) en deze organisatie staat aan het begin van de keten. Alle meldingen komen daar binnen en moeten op hun merites beoordeeld worden.

Beoordelen of een melding terecht is of niet

Hier gaat het dus vaak al mis. Het personeel is niet toegerust om te beoordelen of een melding terecht is of niet. Als voorbeeld schets ik de volgende situatie: als je buren je een oor aan willen naaien, dan kunnen ze anoniem een melding doen bij VT over dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling, want ze horen vaak de kinderen schreeuwen als vader en moeder zogenaamd ruzie hebben. Het vereist, mijn inziens, veel vakkennis en ervaring om te bepalen wat het waarheidsgehalte is van zo’n melding.

En hier hebben we de koe bij de horens. Het personeel dat de intake doet, is onvoldoende gekwalificeerd en beoordeelt de casus veelal op basis van horen zeggen en rapporteert ook zodanig. De stemmingsmakerij en framing begint hier en legt daarna een lange weg af naar de rechter. VT is een private onderneming en moet omzet genereren en er worden ook daarom intake targets gesteld. Het personeel (hoogste opleidingsniveau HBO) is zich van geen kwaad bewust en doet daar gretig aan mee.

Quote Een onderbe­licht onderdeel in de hele jeugdzorg­pro­ble­ma­tiek zijn de complexe echtschei­din­gen

Niets aan de hand zou je misschien zeggen? Wel dus, in heel veel van de gevallen wordt de casus verkeerd beoordeeld en gaat uiteindelijk via de Kinderbescherming naar de rechter en dan naar Jeugdbescherming Brabant. Ouders krijgen in dit proces tot nu toe geen rechtsbijstand en zijn aan de goden overgeleverd.

Een onderbelicht onderdeel in de hele jeugdzorgproblematiek zijn de complexe echtscheidingen. Hier gaat veel onnodige aandacht en dus geld naar toe. Deze zaken moeten mijns inziens elders ondergebracht worden en dus niet bij de gecertificeerde instellingen zoals Veilig Thuis. Kennis en dynamiek in complexe scheidingssituaties zijn noodzakelijke ingrediënten. Door van meet af aan de vinger op de zere plek te leggen en goed te communiceren met de ouders over waar de schuldvraag ligt, zal er voor zorgdragen dat ook de klachtenregen drastisch gaat verminderen. Tevens zullen er veel casussen niet klachtwaardig blijken te zijn en kan men tijdig seponeren (minder werkdruk bij de rechters). Ook de jeugdzorgmedewerkers kunnen onder strenge en vakkundige supervisie veel beter functioneren (minder uitval en verloop) en hun ding doen waarvoor ze in de wieg gelegd zijn.

Op welke wijze ouders gecompenseerd worden

In het begin zal er flink geïnvesteerd moeten worden om personeel aan te trekken op universitair niveau met navenant salarissen. Dat gaat zich dan vanzelf terugverdienen door voornoemde redenen. Tenslotte ben ik benieuwd op welke wijze ouders gecompenseerd worden die een onterechte Onder Toezicht Stelling of Uit Huis Plaatsing aan hun broek hebben gekregen door het ontbreken van een adequate verdediging van een advocaat.

John Mijvis uit Nuenen is natuurgeneeskundig therapeut.