Mening | Knoop XL dreigt niet te ontwarren; Eindhoven moet zeggenschap overdragen in plaats van aan rem hangen

De plaatselijke politiek dreigt verstrikt te raken in schermutselingen over afspraken rond zeggenschap over de planontwikkeling. Het ambitieuze plan voor de Internationale Knoop – met duizenden broodnodige woningen – dreigt nu al muurvast te raken, nog voor er ook maar iets concreets gebeurd is.

Oud-PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers trok ‘m nog even wat strakker aan (ED 21-1: de gemeente mag van hem nul medezeggenschap overdragen aan de provincie die wel 13 miljoen euro wil bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied. Althans, daar moeten Provinciale Staten nog mee akkoord gaan. En niet alle fracties daar staan al te juichen, omdat ze financiële tegenvallers vrezen.

Inzicht tot drie cijfers achter de komma

Nou, die zullen er vast wel komen, zeker als de gemeenteraad voortdurend aan de rem gaat hangen en inzicht wil tot drie cijfers achter de komma en over elke vierkante centimeter. De redenering van Raaijmakers is nogal aanmatigend en deels zelfs antidemocratisch. De provincie was de laatste vier jaar een ‘onbestuurbare organisatie’ en ‘niet echt een voorbeeld van stabiel bestuur’, stelt hij. Bovendien vreest hij dat de komende verkiezingen voor de provincie niet zullen resulteren in een ‘stabiel en links-progressief bestuur’. Oké, ik zou zeggen: dan ook meteen de samenwerking opzeggen met het evenmin links-progressieve kabinet dat opereert in een zeer onstabiele Tweede Kamer. Daar hoeven we dan ook niet samen die 1,6 miljard euro mee te investeren in onze bereikbaarheid.

Quote Behalve hulp van andere gekozen bestuursor­ga­nen is ook inzet en kapitaal van marktpar­tij­en noodzake­lijk

Ik hoop dat iemand de PvdA-fractie, inclusief het oud-raadslid, nog enige realiteitszin kan bijbrengen. Die realiteit is dat de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven een groot knelpunt is en dat de woningbehoefte hier – dankzij de groei van vele internationaal opererende bedrijven - enorm is. Die opgaven zijn zo groot dat een gemeente die niet alleen kan oplossen. Behalve hulp van andere gekozen bestuursorganen is ook de inzet en het kapitaal van marktpartijen noodzakelijk. Of dat nu gaat om woningbouw op grote schaal, een nieuw busstation of een snelle OV-lijn naar ASML of de High Tech Campus. De gemeente kan zelf niet bouwen, maar moet anderen de ruimte geven om dat te doen en hen uitzicht bieden op enig rendement, zodat die partijen ook willen investeren.

Geen grote versneller van woningbouw

Snelheid daarin is geboden en de Eindhovense politiek is de afgelopen jaren nu niet bekend komen te staan als de grote versneller op het gebied van woningbouw. Sterker nog, onder een ‘links-progressieve’ wethouder van volkshuisvesting is er – ondanks zijn pogingen – nauwelijks een reële versnelling in de bouw bereikt. En alom is onderkend dat de gemeentelijke capaciteit onvoldoende is voor een adequate begeleiding van alle bouwplannen. Dus geen enkele reden voor al te veel borstklopperij en pleidooien voor eigen krachtdadige projectorganisatie.

Als de werkwijze die Raaijmakers voorstaat werkelijkheid wordt – elk van de elf deelplannen van Internationale Knoop afzonderlijk door de raad laten behandelen - dan zal dat alleen maar een vertragende werking hebben. Als de projectontwikkelaars tenminste al niet gillend zijn weggelopen. Die vertraging zal weer kostenverhogend werken en tot duurdere huizen leiden, dus uiteindelijk bereikt de PvdA het tegenovergestelde van wat ze wil. De gemeenteraad heeft voldoende mogelijkheden om dit gebied rond Fellenoord vorm te geven via algemene programma-eisen en bestemmingsplan. Een nodeloos gedetailleerde aanpak zal er alleen maar toe leiden dat de Internationale Knoop niet meer te ontwarren is.

Pieter van Santvoort uit Eindhoven is nieuwbouwmakelaar in de regio.