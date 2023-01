Mening | Met écht debat pijnpunten achter onrust blootleggen; sire-campagne tegen polarisatie

INGEZONDEN OPINIEBEST - Dat polarisatie in de mens zelf zit schreef Goethe al. Twee innerlijke drijfveren kunnen elkaar aanvullen, verrijken en stimuleren, zowel persoonlijk als in de democratie.

De Stichting Ideële Reclame (Sire) probeert met een nieuwe campagne de scherpe randjes af te halen van polarisatie’ (ED 10-1). ,,Het is een ingewikkeld vraagstuk”, zegt voorzitter Marc Oosterhout van Sire. ,,Wetenschappers zijn het al niet met elkaar eens. De een vindt polarisatie goed in een democratie. De ander niet. Maar als mensen dit als een probleem ervaren in hun privéleven, dan moeten we er wat mee.”

Oosterhout ziet een oplossing die volgens hem makkelijk uitvoerbaar is en echt werkt: ‘Tel eerst even tot 10, voordat je reageert’; daar komt het in de kern op neer.

Is het zo eenvoudig of ligt het toch wat ingewikkelder?

Oplossing ‘Tel eerst tot 10’ wetenschappelijk onderkend

De sociaal-psychologie heeft de oplossing ‘Tel eerst tot 10’ al langer wetenschappelijk onderkend en onderscheidt daarbij een 1e en 2e emotiegolf. De eerste wordt direct aangestuurd vanuit de primitieve oerinstincten ‘angst, woede en seksuele driften’ en zorgt respectievelijk voor ‘waarschuwing tegen gevaar, voor verdediging door tegenaanval en voor instandhouding van het mensdom via voortplanting’.

De tweede emotiegolf geeft ons, na 10 tellen, de ruimte om als mens om te gaan met de paradox van het menselijk bestaan. Die paradox bestaat uit twee drijfveren. De ene drijfveer wil behoud van het bestaande en de andere wil ontplooiing; met andere woorden: conservatief versus progressief, rechts tegen links. Een paradox die dus in ieder van ons bestaat en niet tussen twee kampen binnen een samenleving.

Binnen organisaties waar hetzelfde fenomeen speelt en die met de regelmaat geconfronteerd worden met verandering heeft men lang geleden al een systematiek bedacht om met deze paradox om te gaan: functioneringsgesprekken op basis van een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) annex Werkplan. Hierbij werden aan de hand van Prestatieafspraken en Kritische Succesfactoren afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer om de organisatiedoelen te halen.

Om de mens, die tot die tijd gewend was aan hiërarchische leiding van bovenaf, hierop voor te bereiden, kregen deze nog onmondige ‘tot-werk-nemer-gemaakten’ een ‘assertiviteitscursus’. Die was zo ‘succesvol’, voor de werknemers althans, dat leidinggevenden al snel een cursus ‘omgaan met lastige medewerkers’ nodig hadden die op zijn beurt geleidelijk aan evolueerde tot de cursus ‘onderhandelen en conflicthantering’.

Meer reactie vanuit de 1e emotiegolf

In reactie hierop en op de inmiddels ingevoerde vrije marktwerking annex ‘platte organisaties’ reageerden werknemers steeds meer vanuit de 1e emotiegolf en werden steeds agressiever tegen de tot manager omgedoopte leidinggevende. Om uiteindelijk uit te monden in een cursus ‘weerbaarheid voor managers’ en in flexibilisering van de arbeidsmarkt om lastige werknemers makkelijker te kunnen ontslaan.

In een democratie kan dit laatste niet. Daar regeert de macht van de meerderheid binnen het parlement en worden tegenstemmers, in het aller slechtste geval, tot bestorming van ons bestuurscentrum gedreven.

Wat hier wel tegen te doen? Een Sire-campagne is prima maar beter is het om lering te trekken uit de eeuwenoude Faust-legende.

De Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe bewerkte een16e-eeuwse legende tot een treurspel die op 19 januari 1887 in première ging. De legende gaat over een zekere Faust die een pact sluit met de duivel. Deze duivel, Mephisto, zal Faust gelukkig maken en in ruil daarvoor zal Faust zijn ziel aan hem verkopen.

Uiteindelijk blijkt Faust echter zonder hulp van externe krachten zélf naar het geluk te streven en het goede te doen, want alleen zo kon hij geluk en wijsheid vinden. Hiervoor ging Faust in dialoog met ‘Zwei Seelen welche wohnen, ach! In meiner Brust’ (‘Twee zielen die leven, ach! in mijn borst’). Dat wil zeggen: met de hiervoor genoemde paradox, c.q. de twee drijfveren ‘zelfbehoud en –ontplooiing’.

Deze twee innerlijke drijfveren kunnen elkaar namelijk bestrijden, verwaarlozen of onderdrukken maar zij kunnen elkaar juist ook aanvullen, verrijken en stimuleren. Dat geldt voor ons persoonlijk zowel als voor de democratie.

Tijd van radicale onzekerheid

Dus, in een tijd van radicale onzekerheid, zoals de huidige met al zijn crises, is het van belang om inderdaad eerst even tot 10 te tellen, maar om vervolgens samen middels dé-bat (lees: dé-escalatie) de werkelijke pijnpunten achter alle onrust bloot te leggen. Om dan binnen het parlement de dialoog aan te gaan over de maatschappelijke paradox en hoe de twee drijfveren tot harmonie te brengen. Om tenslotte de discussie aan te gaan met de gelegitimeerde macht (de regering) voor multidisciplinaire complementaire rugdekking vanuit Onderwijs, cultuur en wetenschap, de Overheid en de Ondernemingen aan een Ondernemende participatiesamenleving die serieus genomen wordt het goede te doen.

Dit is de enige manier voor mensen, vooral in onzekere tijden, om elkaar mee te kunnen nemen in het verhaal van een onwetende samenleving onderweg naar een onbepaalde toekomst.

Frans Dijstelbloem uit Best was adviseur kunstbeoefening gezonde en slimme stedenbouw voor Eindhoven.