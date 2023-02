Mening | Pleiten voor meer wapens boa’s is strafpopulisme; uitbreiding geweldsmonopolie moet zorgvuldig

INGEZONDEN OPINIEEr is weinig bewijs dat méér bewapening van opsporingsambtenaren leidt tot minder criminaliteit. Aan de roep om meer wapens voor boa's, vooral hoorbaar in verkiezingstijd, moet daarom niet zomaar gehoor worden gegeven.

Ook op provinciaal niveau gaat het komende verkiezingen over veiligheid en de rol die de provincie heeft bij het aanpakken van (milieu)criminaliteit. Met veel bombarie heeft een veelvoud aan partijen aangekondigd onze groene boa’s, gemeentelijke handhavers belast met handhaving van onder andere natuur- en milieuwetgeving in gebieden buiten de bebouwde kom van dorpen en steden, te willen voorzien van vuurwapens.

Het zou de provincie veiliger maken en criminaliteit de kop indrukken. Niets is minder waar, de drang om boa’s te bewapenen is strafpopulisme pur sang en een pleister op de gapende wond die jarenlange bezuinigingen op onze rechtsstaat heeft veroorzaakt.

De vraag die centraal hoort te staan bij elk stuk provinciaal beleid omtrent de aanpak van (milieu)criminaliteit, is of Brabant van de genomen maatregel(en) ook daadwerkelijk veiliger wordt. Bij uitstek is bij de uitbreiding van iets fundamenteels als het geweldsmonopolie een zorgvuldige afweging op zijn plaats. Bij die afweging staat een toets op proportionaliteit en subsidiariteit voorop.

Pakkans op heterdaad door groene boa klein

Wat dat betreft ziet het er voor de bewapening van boa’s niet goed uit. Om met de proportionaliteit te beginnen. Het aantal geweldsincidenten die groene boa’s op hun bord krijgen is niet disproportioneel hoog vergeleken met de ‘normale’ boa, laat staan vergeleken met de politie.

Ook is er weinig tot geen criminologisch bewijs dat méér bewapening van opsporingsambtenaren leidt tot minder criminaliteit. De pakkans op heterdaad is binnen het domein van de groene boa klein, wat maakt dat een doorsnee crimineel niet extra zal twijfelen om zijn drugsafval te dumpen als boa’s een vuurwapen krijgen. Het doel heiligt de middelen niet, omdat de middelen niks betekenen voor de aanpak van criminaliteit in onze provincie.

Quote Wie kiest om geweld te gebruiken tegen een opsporings­amb­te­naar zit fout en dient berecht te worden

Dit alles laat onverlet dat de veiligheid van onze Brabantse opsporingsambtenaren niet onderschat moet worden. Vuurwapens bieden de boa wellicht meer veiligheid, maar het is de vraag of deze veiligheid duurzaam is. Het duurt immers nog (te) lang voordat een boa op ondersteuning kan rekenen en het gebruik van een vuurwapen kan escalatie juist in de hand spelen. Wat vaststaat is dat wie kiest om geweld te gebruiken tegen een opsporingsambtenaar, fout zit. Zij horen, zoals dat in een rechtsstaat hoort, berecht te worden.

Wat mij brengt tot de subsidiariteit. Want om juist dat te doen, heb je wel genoeg agenten nodig om de verdachten op te sporen, en genoeg officieren om verdachten te vervolgen. Juist daar is de afgelopen jaren de verkeerde keuze gemaakt, door jarenlange bezuinigingen op onze rechtsstaat - te beginnen met het op provinciaal niveau laten verdwijnen van de veldpolitie.

Verantwoordelijk voor enorme gebieden

Het feit dat Brabantse opsporingsambtenaren vaak in hun eentje verantwoordelijk zijn voor enorme gebieden grond en vaak te weinig collega’s hebben om snel op ondersteuning te kunnen rekenen, is de politieke keuze van zij die nu van de hoogste toren staan te verkondigen veel om veiligheid te geven.

Het bewapenen van groene boa’s is slechts het plakken van een pleister op de gapende wond die jarenlange bezuinigingen op onze rechtsstaat hebben gecreëerd. Symptoombestrijding. Het strafpopulisme heeft zich tragisch genoeg ook een weg gebaand in onze Provinciale Staten.

Oscar van Raak is student Strafrecht aan Tilburg University en kandidaat-statenlid voor de SP.