Mening | Voor wereldvrede is betrokkenheid nodig; verlichting en wetenschap hebben veel gebracht en veel ontnomen

Voor vergiffenis is één partij genoeg, verzoening vraagt om minstens twee partijen maar voor wereldvrede is ieders betrokkenheid nodig. De vastentijd kunnen wij ervaren als het zoeken naar betekenis en doel van het leven zoals dat oorspronkelijk bedoeld is: ‘Het leven als een ware ontdekkingsreis door met andere ogen maar de wereld te kijken’. Met als sluitstuk: ‘Pravda en Passion’; alles komt goed.

Maar dat laatste gaat niet vanzelf!

In het zogenaamde ‘vrije Westen’ hebben de Verlichting en Wetenschap ons veel gebracht maar ook veel ontnomen.

Mens kreeg drie klappen te verduren

De mens kreeg in het verleden al drie klappen te verduren die een groot onbehagen in de cultuur veroorzaakten. Copernicus toonde aan dat de aarde niet het middelpunt is van het heelal waaromheen alle sterren en planeten draaien. Darwin toonde aan dat de mens van de aap afstamt en niet geschapen is. Freud toonde aan dat de mens niet zijn eigen gedrag bepaalt. En als klap op de vuurpijl schreef iemand nog: God is dood.

‘God is dood’ is een filosofische uitspraak die met name door de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche bekend is geworden. Nietzsche bedoelde met deze uitspraak dat God vervangen is door een andere entiteit, namelijk wetenschap en door een ander geloof, de omnipotentie van technologie.

Quote Het ‘metaversum-in-aan­bouw’ van Mark Zuckerberg, de apocalyps waar Albert Einstein al voor waarschuw­de

Met als uitschieter de AI (kunstmatige intelligentie) en de openbaring hiervan door het ‘metaversum-in-aanbouw’ van Mark Zuckerberg. De apocalyps waar Albert Einstein ons al voor waarschuwde: ‘I fear the day that technology will surpass human interaction. We will have generations of idiots’. (Ik vrees de dag dat technologie de mens voorbij streeft. We zullen generaties met idioten krijgen. -red.)

Pravda: De mens is werkelijk uniek, de enige in de natuur die autonoom van zijn leven een kunstwerk kan maken, mits hij dat kan doen in ware vrijheid en met steun en vertrouwen van zijn omgeving (de Ubuntu – filosofie uit de bakermat van onze beschaving: Afrika).

Niet de vrijheid die wij in Europa met de 1e beeldenstorm van 1566 en de (godsdienst-)oorlogen daarna meenden te bereiken, noch die met de 2e beeldenstorm waarbij onze beeldtaal fundamenteel veranderde door de ‘Flower Power’ van de roerige jaren 60 van de vorige eeuw. Maar de ‘Vrijheid van Baruch de Spinoza’:

Hemels gegeven vredige gemoedstoestand

Passion: ‘een hemels gegeven vredige gemoedstoestand die aardse eenzaamheid compenseert en melancholie verdrijft door een kracht die losstaat van de bewuste wil’. Een passie, een hartstocht die zorgt voor ‘het wonder van onze wederopstanding’ via zowel zelfbehoud als -ontplooiing en die maakt dat alles, dus ook elke mens zich daarvoor verbindt met een ander waarbij wij mensen het idee hebben van een externe oorzaak; een oorzaak die vaak wordt toegeschreven aan een hogere macht en zo velen tot (bij-)geloof brengt.

Het is dit wonder dat werd verraden door Judas, 3 x werd verloochend door Petrus (eer de haan driemaal gekraaid had); werd vermoord door machtsdenkers (Schriftgeleerden en Pontius Pilatus) en, zo gaat althans het verhaal, ongelovig werd bejegend door de apostel Thomas.

Thomas was echter niet ongelovig maar, volgens de Russische schrijver Fjodor Dostojevski, een realist.

Een realist, zo beschrijft hij in zijn geniale boek ‘De Gebroeders Karamazow’, gelooft niet door het wonder, maar het wonder ontstaat door zijn geloof. De apostel Thomas zag het wonder van de hiervoor beschreven ‘wederopstanding’ door zijn wil om te geloven maar hij ging niet geloven door het wonder, zelfs niet toen hij het wonder aanschouwde.

Quote Het intuïtieve brein is een gift van moeder natuur en het rationele brein is haar dienaar

Wij mensen hebben een rationeel (zelfbehoud) maar ook een intuïtief (ontplooiing) brein in onze linker- resp. rechterhersenhelft en realisten gebruiken deze duale veerkracht om ze ‘in het eigen hoofd’ tot het wonder van ‘wederopstanding’ te brengen. Het intuïtieve brein is een gift van moeder natuur en het rationele brein is haar dienaar. In de moderne tijd eren we het rationele brein annex AI (kunstmatige intelligentie) en zijn we de intuïtieve gift vergeten (citaat Albert Einstein).

Louter dienende leefomgeving

De betekenis van het leven is deze gift weer te vinden en het doel van het leven is haar (vruchten) weg te geven cq te delen met anderen (citaat Pablo Picasso).

Een dienende overheid behoort ‘Gods volk onderweg’ te faciliteren via cultuureducatie en door regulering van de markt tot eveneens een louter dienende leefomgeving. Kerk en Staat behoren niet gescheiden te zijn maar beiden te evolueren tot ‘de broederschap aller mensen’ om zo recht te doen aan het Europees volkslied: ‘Alle Menschen werden Brüder’. Deze menselijke verbondenheid zal te zijner tijd tot stand komen, als de mens er geen behoefte meer aan heeft om zijn gelijken ondergeschikt aan zich te maken of tot verdienmodel... maar zijn medemens wil dienen.

Frans Dijstelbloem uit Best was adviseur kunstbeoefening gezonde en slimme stedenbouw voor Eindhoven.