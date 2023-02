Mensen zoeken contact met hun familie in Turkije: ‘De nicht van mijn vrouw zit onder het puin’

PS­V-trai­ner Van Nistel­rooij kijkt met verstand en emotie in De Kuip: ‘Het was relatief lang, die negen minuten’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kon zondag na afloop van Feyenoord-PSV emotioneel moeilijk leven met de 2-2, die na bijna honderd minuten wedstrijd op het bord stond. Vanuit zijn verstand redeneerde hij naar eigen zeggen snel anders, omdat PSV een punt had gepakt en daarom nog meedoet in de titelrace. ,,Iedereen kende vooraf het scenario en verliezen was daarin het meest beroerde. Vanuit het verstand koester je dus het punt.”

5 februari