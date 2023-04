Met de schlagers in het hoofd werkt Helmond Sport toe naar Heracles, Tom Beugelsdijk opnieuw afwezig

Milan Design Week Maarten Baas: ‘We vliegen massaal naar Milaan om het over duurzaam design te hebben. Daar klopt iets niet’

MILAAN - Een privévliegtuig geparkeerd in een kerk: de show die Maarten Baas en G-Star neerzetten in Milaan is overdonderend. De Eindhovense kunstenaar wil het publiek prikkelen: ,,We hebben een probleem en ik vind dat we dat hardop moeten zeggen.”