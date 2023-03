Met de sloop van buitenbad De Tongelreep komen de herinneringen: ‘In het bubbelbad ontstonden relaties’

Grappen Theo Maassen in het Parkthea­ter brengen 55.000 euro op voor Giro 555

EINDHOVEN - Een benefietavond in het Parktheater in Eindhoven, voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije, heeft woensdag zo’n 55.000 euro opgebracht. Het bedrag gaat naar Giro555.