Met één meter per minuut wordt de tunnel onder de A2 en N2 geschoven

Ziek van een schimmel­dak, familie Janssens wil geld van wooncorpo­ra­tie: ‘Zij zitten fout’

EINDHOVEN - 17.000 euro was de familie Janssens kwijt om het dak van hun in 2008 gekochte woning te vervangen wegens schimmels. De Eindhovenaren stellen corporatie Trudo aansprakelijk, want die verkocht het huis. Met verborgen gebreken. ,,Het is gewoon onrechtvaardig.”

30 juli