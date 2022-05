Met het aantal expats, groeit de interesse voor cricket in Eindhoven: spelers krijgen nieuw veld

EINDHOVEN - Mondiaal gezien is cricket een grote sport. Nu in de regio Eindhoven steeds meer expats wonen, groeit ook hier de belangstelling. Zaterdag is in Meerhoven het tweede cricketveld van de stad geopend. De bewonersvereniging is blij met de voorziening, maar wil meer faciliteiten.

Cricket is na voetbal de populairste sport ter wereld, meldt Wikipedia. ‘Voornamelijk door de vele fans op het Indisch subcontinent’. Veel expats uit India en Pakistan wonen in Meerhoven en het plaatselijke winkelcentrum heeft sinds vorig jaar dan ook een Indiase supermarkt.

Het laat zich raden dat ook de expats zich graag uitleven met bat (slaghout), bal en wicket (drie paaltjes naast elkaar op de pitch). Zaterdag werd in Park Meerland officieel het tweede cricketveld in Eindhoven in gebruik genomen. Het eerste ligt op het terrein van voetbalclub Gestel, bij de High Tech Campus.

Vijf keer proberen

Vijf pogingen had wethouder Yasin Torunoglu nodig om de tennisbal, aangegooid door zijn collega Stijn Steenbakkers, met een fraaie boog over het publiek te slaan. Daarna wisselden ze van plaats. Steenbakkers sloeg de derde keer raak. Daarmee was de pitch officieel geopend. De strook kunstgras van 20 bij 3 meter is het enige wat zichtbaar is als er geen cricket wordt gespeeld. De rest van het speelveld wordt voor elke wedstrijd gemarkeerd met oranje pionnen.

Volledig scherm Praveen Kypa van Eindhoven Social Cricket Club neemt het woord bij de opening van het cricketveld in Meerhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Praveen Kypa en Ram Thadigotla van de Eindhoven Social Cricket Club zijn blij met de aanleg van de pitch door de gemeente. Ze schatten dat Eindhoven een paar honderd cricketspelers telt en hopen dat de nieuwe voorziening ook Nederlanders overhaalt zich in de sport te verdiepen. ,,Zoals onze clubnaam aangeeft is cricket een sociale sport”, zegt Kypa. ,,Een wedstrijd duurt minstens drie, meestal vijf uur maar kan ook uitlopen tot vijf dagen.”

Quote Een wedstrijd duurt meestal vijf uur maar kan ook uitlopen tot vijf dagen Praveen Kypa, Eindhoven Social Cricket Club

Ook de Bewonersvereniging Meerhoven is ingenomen met het initiatief. Voorzitter Ruben Trieling verwacht dat het zal bijdragen aan de onderlinge contacten van de wijkbewoners. De speelweide in het park is zo groot, dat andere recreanten geen last hebben van de cricketspelers. Om ongelukken te voorkomen, zijn de harde ballen ingeruild voor tennisballen.

Openbaar toilet

De bewonersvereniging greep de aanwezigheid van wethouder Steenbakkers aan om aandacht te vragen voor het pleidooi voor de aanleg van stromend water, stroomvoorziening en afvoer van afvalwater, zodat er meer evenementen kunnen worden georganiseerd. Ook een permanent openbaar toilet is welkom. Een eerder schriftelijk verzoek aan de gemeente werd in maart afgewezen, omdat er nauwelijks evenementen staan gepland. Trieling draait het om en stelt dat het, met een beperkt aantal vrijwilligers en met een beperkt budget, zonder de gevraagde voorzieningen niet haalbaar is om iets van enige omvang op touw te zetten.