Met kekke veiligheidsschoen aan de slag: Bata in Best stapt in de mode

BEST - Werkschoenen saai en lomp? Binnenkort niet meer. Dan verschijnen bouwvakkers en logistieke medewerkers met hippe veiligheidssneakers voorzien van een verstevigde neus op het werk. Gemaakt bij schoenproducent Bata in Best, ontworpen door Dyanne Beekman.