Met nieuwjaarsnacht zetten Eindhoven en Helmond even alle zorgen opzij

Van Nistel­rooij maakt bij PSV deze eerste schifting voor de tweede seizoens­helft: Sávio ontbreekt voorlopig

PSV had tijdens het trainingskamp in Marbella liefst 31 spelers aan boord, die een kans maakten om in de tweede seizoenshelft meteen in actie te komen voor het eerste elftal. Na een schifting is dat aantal danig gereduceerd.

30 december