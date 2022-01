Miljoenenclaim dreigt voor Ennatuurlijk na uitspraak rechter, klanten kunnen honderden euro's aansluitkosten terugvragen

Zo'n tweedui­zend Eindhovena­ren willen miljoenen zien van Ennatuur­lijk, maar uitspraak wordt opnieuw uitgesteld

EINDHOVEN - De uitspraak van de rechter over de dubbele aansluitkosten voor de stadsverwarming van Ennatuurlijk is weer uitgesteld. De rechtbank in Den Bosch verwacht pas begin augustus te komen met een oordeel over de miljoenenkwestie.

29 juni