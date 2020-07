Minder dan 1 procent van de geteste Brabanders heeft corona, maar de ziekenhuizen zijn bezorgd

Minder dan 1 procent van de Brabanders die zich laat testen op corona is besmet met het virus, blijkt uit cijfers van de GGD en RIVM. Op het oog lijkt dat positief, maar de Brabantse ziekenhuizen zijn bezorgd. ,,Netto is het weinig, maar het laat zien dat het virus nog steeds aanwezig is.‘’

Bart Berden, voorzitter van het samenwerkingsverband van Brabantse ziekenhuizen ROAZ, is er niet gerust op. Hij vindt dat zoveel mogelijk mensen getest moeten worden, ook als ze milde of zelfs geen klachten hebben. En volgens hem moet het openbaar bestuur zich klaarmaken voor lokale lockdowns, zodat eventuele nieuwe brandhaarden snel kunnen worden ingedamd. De ziekenhuizen zelf zijn bezig om de ic-capaciteit flink op te voeren om een nieuwe hausse het hoofd te bieden. ,,Met lesprogramma’s leiden we in rap tempo nieuwe verpleegkundigen op.‘’

De afgelopen twee weken werd bij 5.687 mensen in Zuidoost Brabant een coronatest afgenomen. Van die groep testten negentien mensen positief: ongeveer 0.3 procent. Berden waarschuwt voor optimisme: ,,Dat betekent dat nog steeds 3 op de duizend mensen positief is. Bovendien weten we niet wie zich laat testen. Waren het alleen de hele zieke mensen? Of ook de mensen met milde klachten? Omdat dat niet bekend is, zegt het percentage niet veel.‘’

Volgens Berden blijkt uit de nieuwste cijfers vooral dat het virus niet uit de samenleving is verdwenen, en dat het ook weer kan oplaaien. Hij wijst naar de steeds drukker wordende straten en de afnemende aandacht voor de coronaregels. Bovendien merkt hij op dat het steeds rustiger wordt bij de teststraten. Dat beeld wordt bevestigd door een woordvoerder van de GGD. ,,Dat vind ik zorgwekkend. Alleen als we heel veel blijven testen, kunnen we zien waar nieuwe besmettingen zijn.‘’

Landelijk steeg het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in de afgelopen week naar 534, bijna een kwart meer dan de week ervoor. Dat was voor het eerst in anderhalve maand dat het aantal besmettingen toenam in Nederland. Die stijging is vooral toe te schrijven aan besmettingen in Zuid-Holland. Van de 965 coronapatiënten die tussen 27 juni en 7 juli zijn gemeld komt 40 procent uit die provincie (386 personen).

In Zuid-Holland zijn per 100.000 inwoners ruim 10,6 mensen besmet. In Brabant ligt dat aantal op 5,7 mensen. Dat is bijna gelijk aan het landelijke gemiddelde, waarmee Brabant het niet ‘slechter’ doet dan de rest van Nederland. De GGD Brabant-Zuidoost verwacht dat het in het najaar weer drukker zal worden in de testsstraten. ,,Mensen gaan dan meer binnen zitten en überhaupt zijn er in het najaar meer verkoudheidsvirussen. Je weet dan nooit zeker of het corona is. Mensen zullen zich ook dan moeten blijven testen. Zo kunnen we virus indammen.’’