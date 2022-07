Minister Carola Schouten op werkbezoek bij Ergon/DAF: ‘Dat de minister ons ziet werken, is leuk’

Gemeente: amfibie­scherm bij Wasven kan weg als keus nog op andere bouwroute valt

EINDHOVEN - Dat er al een amfibiescherm bij het Wasven in Tongelre is geplaatst, betekent niet dat de route voor bouwverkeer naar het Lorentz Casimir Lyceum definitief is bepaald. Volgens de gemeente gaat het om werk dat in het belang van de natuur alleen in april, mei of juni kan worden uitgevoerd.

30 juni