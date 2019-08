Mishandelde Eindhovenaar werd al een jaar getreiterd: ‘Het bloed bleef maar uit mijn hand spuiten’

OM wil tonnen terug van Eindhoven­se drugsko­ning

12:41 DEN BOSCH - Eigenlijk is het niet grappig. Toch werd er gegniffeld bij het Bossche gerechtshof. Toen een Eindhovense ‘zware crimineel’ in 2013 op Schiphol werd gefouilleerd, voelde de bewaker een vreemde riem. Wat dat was? Geld, 180.000 euro, zei de man en de bewaker zag briefjes van vijfhonderd. Maar de crimineel nam opeens de benen. “Knap hoor, wegkomen daar”, prees de voorzitter. Het OM wil dat geld nu ontnemen, in totaal bijna een half miljoen.