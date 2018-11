Mishandeling vrouw (85) gesprek van de dag in Eindhoven: ’Laat ze maar komen, ik heb een vleesmes bij de voordeur’

Nieuwe dj’s voor Gloaze Kooi in Budel

16:22 In tegenstelling tot de dj’s van 3FM Serious Request houden de plaatjesdraaiers van De Gloaze Kooi in Cranendonck wel vast aan hun inmiddels beproefde concept. Daardoor is de Markt in Budel op 27, 28 en 29 december opnieuw het decor voor de Cranendonckse benefietactie De Gloaze Kooi.